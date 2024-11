Dag en bedankt? Tedesco neemt opmerkelijke beslissing omtrent WK-loting half december

Is het einde van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels nabij? Het lijkt er in ieder geval op. Vincent Mannaert neemt binnenkort zijn job bij de Belgische voetbalbond op en dan zal er gesproken moeten worden.

Op vrijdag 13 december wordt in Zürich geloot voor de voorrondes van het WK voetbal in 2026. Domenico Tedesco zal daar volgens Het Laatste Nieuws niet present tekenen om de tegenstanders live tegemoet te komen.

Tedesco stuurt kat naar WK-loting

Hij zal achteraf wel reageren op de loting, maar live zal hij in Zürich niet aanwezig zijn. Toch wel een opvallende beslissing van de bondscoach, eentje die een mogelijk einde nu al lijkt in te gaan luiden.

Zeker aangezien bondsvoorzitster Pascale Van Damme, CEO Peter Willems en sportief directeur Vincent Mannaert alledrie wél aanwezig zullen zijn in Zwitserland. Tedesco stuurt echter zijn kat, zo klinkt het.

Werk aan de winkel

Achteraf zal hij via een online meeting zijn mening geven over de WK-loting. Tenzij hij op dat moment natuurlijk al geen bondscoach meer is. Vincent Mannaert heeft de komende weken sowieso meteen werk.

Op dit moment is er nog geen beslissing genomen en uiteindelijk is er in aanloop naar de volgende duels in maart in de barrages van de Nations League nog wel wat tijd, maar toch: er is werk aan de winkel.