Wat gaat Kompany daar van zeggen? Speler betrapt op dronken rijden in peperdure Lamborghini

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alphonso Davies is betrapt op dronken rijden in zijn Lamborghini Ursus van 216.000 euro. Dat meldden verschillende Duitse bronnen op basis van rapporten van de Duitse politie. Vincent Kompany heeft hem wel in de selectie opgenomen voor het duel van dit weekend.

De feiten speelden zich af in de nacht van woensdag op donderdag, omstreeks twee uur. Toen werd de Lamborghini van Alphonso Davies staande gehouden en werd er meteen een alcoholgeur waargenomen. Peperdure Lamborghini De speler moest een alcoholtest afleggen en die was positief. Er zou zo'n 0,6 promille alcohol in zijn bloed gezeten hebben. Daarmee riskeert hij een boete en een maand zonder rijbewijs. Een vriend nam het stuur over, waardoor Davies naar huis kon raken met zijn peperdure wagen. Een en ander lijkt geen gevolgen te gaan hebben voor het vervolg van de competitie. Gewoon op training Ook al is Vincent Kompany heel streng, toch zit Davies gewoon in de selectie voor de match van dit weekend tegen Borussia Dortmund. Vrijdag tekende hij ook gewoon present op training en dus lijkt alles te kunnen koelen zonder blazen. Komende zomer is Davies sowieso transfervrij. Real Madrid aast al langer dan vandaag op hem, terwijl er kapers op de kust zijn. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde MARCA hebben FC Barcelona en Manchester United zich eveneens gemeld bij (de entourage van) Davies.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Borussia Dortmund - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (30/11).