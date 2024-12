De ene zijn mening kan niet duidelijker zijn en de andere wil er niet over praten: dit hebben Genk-coach Fink en STVV-coach Mazzu te zeggen over controversieel doelpunt

KRC Genk en STVV speelden 2-2 gelijk in de Limburgse derby op Stayen. Ibrahima Bangoura scoorde de gelijkmaker in de slotfase, al leek er hands mee gemoeid te zijn. Coaches Fink en Mazzu hebben twee heel verschillende meningen...

STVV leek op weg naar een derbyzege na twee doelpunten van Adriano Bertaccini in de tweede helft. Tot Ibrahima Bangoura helemaal op het einde van de wedstrijd gelijkmaakte.

Hier was echter heel wat over te doen, want Bangoura zou de bal met de hand hebben aangeraakt voor hij scoorde. Coach Felice Mazzu had echt geen zin om er veel over te zeggen.

"Ik hoef daar niet over te praten. Als ik er iets over zeg, want gaat dat veranderen? Helemaal niets", begon de trainer van STVV.

"We moeten de beslissing van de VAR accepteren", gaat hij verder. "Net zoals we dat moesten doen tegen Standard. Ik ben teleurgesteld en gefrustreerd. Maar simpelweg omdat we het hadden verdiend om deze match te winnen."

Genk-coach Thorsten Fink had een heel andere mening. Volgens de Duitser is het zelfs zeer duidelijk op de beelden te zien dat zijn middenvelder de bal niet met de hand aanraakt.

"Van wat ik gezien heb, was alles correct. Het was geen hands van Ibra (Bangoura n.v.d.r.). Dat is heel duidelijk te zien. Ik heb de beelden gezien, hij raakt de bal met de knie aan en werkt dan af."