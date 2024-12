En hoe zit het met Kevin De Bruyne? 'Na contractverlenging van Pep Guardiola kan Manchester City opnieuw een héél belangrijke overeenkomst aankondigen'

Manchester City staat op het punt om een enorme slag te slaan. Na de contractverlenging van Pep Guardiola gaat ook Erling Braut Haaland zijn krabbel zetten onder een nieuwe overeenkomst bij de Engelse grootmacht.

Erling Braut Haaland heeft nog een contract tot medio 2027 bij Manchester City. Toch doen The Citizens er alles aan om die overeenkomst te overschrijven. En dat heeft een héél specifieke reden.

Onder de huidige voorwaarden kan de Noorse aanvaller vanaf komende zomer voor tweehonderd miljoen euro vertrekken. Het is die afkoopsom waar Manchester City absoluut van af wil. En het lijkt te lukken.

De Engelse landskampioen en (de entourage van) Haaland naderen een akkoord. De Noor zal zijn krabbel zetten onder een nieuw contract dat hem tot medio 2029 in het Etihad Stadium zal houden.

Eén ding is zeker: de afkoopsom van tweehonderd miljoen euro zal geschrapt worden. Al zijn de Engelse media het momenteel niet eens of er een nieuw bedrag in de overeenkomst zal opgenomen worden. Al zal zo'n nieuwe afkoopsom torenhoog zijn.

Tekent Erling Braut Haaland een nieuw contract bij Manchester City?

Real Madrid werd de voorbije seizoenen meermaals in verband gebracht met Haaland. Florentino Perez wou deze zomer dan ook de opties bekijken. Die potentiële toptransfer lijkt van de baan. Al is Kevin De Bruyne momenteel wel nog steeds vrij...