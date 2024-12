Standard geeft meer inzage in het overnamedossier en komt met goed nieuws voor fans: "Aangenaam verrast"

Pierre Locht, CEO van Standard Luik, sprak in het programma Dans le vestiaire openhartig over recente ontwikkelingen bij de club. Hij besprak ook de financiële situatie en de mogelijke verkoop van de club.

De financiële situatie van Standard, met een gerapporteerd verlies van 26 miljoen euro en een totale schuld van 59 miljoen, roept vragen op. Locht stelde de fans gerust: “De financiële situatie is sinds juni sterk verbeterd", aldus Locht.

"Dankzij een kapitaalverhoging van 25 miljoen euro en een inkomstenstroom van bijna tien miljoen uit de zomermercato hebben we de schulden al flink verminderd. Alle betalingsverplichtingen worden tijdig nagekomen en er zijn geen problemen meer met de licentiecommissie.”

Hij benadrukte dat de club financieel onder controle is, maar dat de toekomstambities afhankelijk blijven van de verkoop. Over de verkoop van de club vertelde Locht dat er de afgelopen maanden hard is gewerkt om obstakels weg te nemen.

“In de zomer stonden er nog te veel juridische en financiële problemen in de weg voor geïnteresseerde investeerders. Nu zijn die grotendeels opgelost en zijn potentiële kopers aangenaam verrast door de verbeterde situatie. Binnen enkele weken hopen we exclusieve onderhandelingen te starten met de beste kandidaat.”

Tot slot uitte Locht begrip voor de ongeduldige fans: “Ik begrijp dat supporters snel duidelijkheid willen over de nieuwe eigenaar. We werken er hard aan, maar we zijn er nog niet. Er zijn zowel Europese als niet-Europese kandidaten, en we blijven op de hoogte van hun voorstellen. We willen allemaal dat Standard snel weer een sterke toekomst tegemoet gaat.”