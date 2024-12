Genkse publiekslieveling maakt na acht maanden zijn comeback en stelt al meteen doelen op voor zichzelf: "Op Antwerp, dat zou geweldig zijn"

Luca Oyen maakt na acht maanden blessureleed zijn comeback bij Genk. Eerst zal hij met Jong Genk spelen tegen La Louvière dit weekend.

In maart liep Luca Oyen een zware knieblessure op. Meteen werd duidelijk dat het ernstig was en uiteindelijk bleek dat hij maar liefst acht maanden out zou zijn.

Nu is het grote moment aangebroken voor de nog steeds maar 21-jarige winger. Dit weekend maakt hij zijn comeback op het veld, bij Jong Genk om te beginnen.

Oyen stelt op de korte termijn in ieder geval al enkele doelen. "Ik hoop in 2024 nog één keer op de bank te kunnen zitten", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Op 26 december op Antwerp, dat zou geweldig zijn. Omdat begin 2025 een korte stage in Spanje volgt, met daarna meteen de kwartfinales van de beker en het eind van de reguliere competitie."

Bryan Heynen kon hem goed steunen tijdens zijn revalidatie. De Genkse kapitein was ook lang out met een knieblessure en moest al twee keer onder het mes voor een kruisbandoperatie. "Het is fijn om een voorbeeld als Bryan te hebben. Dat geeft moed, hij heeft vaak op me ingesproken."

"Daarom heb ik nooit aan mijn terugkeer getwijfeld. Alles is ook altijd naar wens gelopen, ik heb nooit een zware terugval gehad. Er was bovendien niets anders beschadigd in de knie, dat was een geluk bij een ongeluk", besluit Oyen.