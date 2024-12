Genk-coach Thorsten Fink haalt de loftrompet boven voor een van zijn spelers: "Maar topschutter zal hij niet worden"

KRC Genk heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup en later in het weekend met 3-2 gewonnen van KV Kortrijk. Tijdens deze twee wedstrijden was Patrik Hrosovsky steeds de grote man.

Patrik Hrosovsky had er zin in vorige week. Tegen Standard in de beker scoorde hij diep in de verlengingen het winnende doelpunt: 2-1 in minuut 116. Tegen KV Kortrijk was het alweer de middenvelder die de netten deed trillen.

Bij een 0-1 achterstand zette hij de comeback in door de gelijkmaker en later de 2-1 te scoren. Noah Adedeji-Sternberg maakte later nog een derde. Als middenvelder was hij dit seizoen al goed voor zes doelpunten.

Is het doel van Thorsten Fink nu om van hem een topschutter te maken? "Als je wil zal ik daar mijn doel van maken (lacht). Nee, hij zal niet de topschutter worden. Maar hij is in heel goede vorm en hij vindt het leuk om op deze positie te spelen."

Hrosovsky speelt de laatste tijd weer wat hoger op het veld. "Maar hij kan ook meer achteruit spelen als daar iets gebeurt. Ik was erover aan het nadenken om te veranderen, maar je ziet hoe belangrijk hij is."

"Chapeau voor wat hij alweer gepresteerd heeft. Woensdag speelde hij ook 120 minuten. We hebben zulke leiders nodig, ik ben ook hier om die te maken. Hij was al een leider voordien", besluit Fink.