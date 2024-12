Joseph Paintsil heeft na winst in MLS Cup nog speciale boodschap voor KRC Genk-fans

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Joseph Paintsil heeft afgelopen weekend als eerste ex-Genkie de MLS Cup gewonnen. Daarvoor was een 2-1 zege met LA Galaxy nodig tegen de NY Red Bulls waar Dante Vanzeir speelt.

Joseph Paintsil besloot in februari KRC Genk te verlaten om naar LA Galaxy te trekken in de MLS. Een transfer die hij zich ongetwijfeld nog niet heeft beklaagd.

Dit weekend won hij de MLS Cup, als eerste ex-Genk-speler ooit. Vanzeir speelde de finale als allereerste Belg ooit.

Uitgerekend Paintsil kon de score openen in minuut 9 al. "Door die vroege goal konden we de wedstrijd meteen naar onze hand zetten", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. Vier minuten later maakte Dejan Joveljic er 2-0 van.

Rond het halfuur volgde de 2-1 van Sean Nealis. De NY Red Bulls hadden over heel de wedstrijd zo'n 20% balbezit meer, maar konden de gelijkmaker uiteindelijk niet scoren, waardoor LA Galaxy zijn zesde titel kon veroveren.

Paintsil wou na afloop ook nog iets kwijt aan de Genk-fans. "Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om alle Genk-supporters die van me hielden en in me geloofden te bedanken. Ik zie jullie snel terug", besluit hij bij HBvL.