Marc Degryse heeft twijfels bij KRC Genk voor topper tegen Club Brugge: "Dat vind ik toch vreemd"

KRC Genk neemt het dit weekend op tegen Club Brugge, de absolute topper tussen de nummers één en twee uit onze competitie. Marc Degryse heeft zo zijn twijfels bij het Genk van dit moment.

KRC Genk was ongetwijfeld dé ploeg van de heenronden. De Limburgers werden herfstkampioen en zullen er ook alles aan doen om als leider het nieuwe jaar in te gaan.

Maar Club Brugge nadert, en dat is niet goed. Dit weekend staat de topper tussen de nummers één en twee op het programma, net wanneer Genk volgens Marc Degryse in een dipje zit. Toch won het afgelopen weekend met 3-2 van KV Kortrijk.

"Racing Genk heeft die luxe niét om op drie fronten actief te zijn, en toch beleven ze daar een winterdip. Met moeite een puntje op STVV, met moeite Standard geklopt in de beker, en zaterdag alweer met moeite gewonnen van degradatiekandidaat Kortrijk", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Bij Genk zie je dat als Fink gaat roteren — door Tolu of Hrosovsky op de bank te zetten — het kwaliteitsverlies meteen groot is", gaat Degryse verder. "Op zich is de selectie van Club sterker en breder dan die van Genk, maar ik vind het vreemd dat de Limburgers zonder Europees voetbal nu toch al een paar weken in mindere vorm zijn."

Dit weekend staat er veel op het spel voor Genk en Club Brugge. Als blauw-zwart wint, nadert het tot op één punt van de leider. Dat willen ze in Limburg niet laten gebeuren.

"Mentaal is het voor hen toch belangrijk om na zó een heenronde als leider Nieuwjaar in te gaan. Als ik dan vooruitblik naar de topper van zondag tussen Club en Genk, dan heb ik een beter gevoel bij Club."