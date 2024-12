Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders voor rechtbank: "Extra klap voor het slachtoffer"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders is maandagvoormiddag verschenen voor de raadkamer in Antwerpen. Op 16 december wordt beslist voor welke tenlasteleggingen hij zich zal moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

De zaak draait om ernstige beschuldigingen, waaronder voyeurisme en het bezit van beelden van kindermisbruik. Het onderzoek bracht aan het licht dat Snelders meerdere vrouwen heimelijk observeerde, onder wie zijn toen minderjarige stiefdochter.

Dit kwam aan het rollen na een klacht van een buurvrouw over exhibitionisme. Bij huiszoekingen vond de politie verborgen camerabeelden, gemaakt op diverse locaties zoals Snelders’ woning, kantoor en een zwembad. Het parket wil hem daarnaast vervolgen voor aanranding van meerdere vrouwen.

Snelders ontkent de aanrandingen en beweert niets te weten van beelden van kindermisbruik die op zijn oude laptop werden aangetroffen. Zijn advocate, Sanne De Clercq, vroeg de raadkamer om hem niet te vervolgen voor die feiten en benadrukte dat Snelders momenteel intensieve psychologische hulp krijgt.

De zitting was emotioneel zwaar voor de slachtoffers, die voor het eerst weer met Snelders werden geconfronteerd. "Voor mijn cliënte was deze confrontatie enorm zwaar", zei Manon Cop, advocate van Snelders’ stiefdochter. Volgens Cop is het feit dat Snelders de aanranding blijft ontkennen, een extra klap voor het slachtoffer.

Ook Bé, de ex-vrouw van Snelders, hoopte op schuldinzicht, maar dat bleef uit. "Als moeder horen dat je dochter het seksueel misbruik verzonnen zou hebben, is heel pijnlijk", aldus haar advocaat Steven Van Geert. De spanning in de raadkamer was volgens hem duidelijk voelbaar.

Na de pleidooien verliet Snelders het gerechtsgebouw onder politiebegeleiding via een achterdeur. De uitspraak van de raadkamer, die zal bepalen welke aanklachten blijven staan, volgt op 16 december.