'Europese topclubs ruiken één unieke kans om Haaland weg te plukken bij Man City'

Erling Haaland doet bij Manchester City wat van hem verwacht wordt. Hij scoort aan de lopende band. Momenteel staat de teller op 18 goals in 20 wedstrijden dit seizoen, verdeeld over alle competities.

De Noor is met de club aan het onderhandelen over een nieuw contract, maar dat volgen enkele Europese topclubs op de voet op. Zeker FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München en Paris Saint-Germain zien mogelijkheden.

De reden is nogal bizar te noemen: Haaland zal immers zijn contract verlengen, om een goede deal om te kunnen vertrekken erin te laten opnemen. Volgens El Nacional wil Haaland een nieuw contract tekenen, als de afkoopsom 100 miljoen euro bedraagt.

Dat is opmerkelijk weinig, want de huidige marktwaarde van de aanvaller is het dubbele. Het zou vooral FC Barcelona zijn dat wil aandringen, omdat ze Haaland zien als mogelijke vervanger van Robert Lewandowski in de zomer van 2025.

