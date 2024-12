Michel Preud'homme geen optie? We zullen nog een tijdje moeten wachten op definitieve beslissing rond bondscoach Tedesco

Domenico Tedesco heeft niet zijn beste jaar als trainer beleeft in 2024. Na een ongelukkig EK, volgde een nog slechtere Nations League-campagne. Er wordt heel wat gesproken over zijn vertrek.

De Rode Duivels hebben dit jaar niet zoveel plezier beleefd onder Domenico Tedesco. Het EK verliep slecht, dat begon al in de groepsfase toen er na een slap 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne pas zekerheid was over de volgende ronde.

En in die volgende ronde gingen ze er na een 1-0 nederlaag tegen Frankrijk al uit. De Nations League-campagne later op het jaar verliep nog erger.

Er worden veel vraagtekens geplaatst rond de positie van Tedesco. Toch kan het nog even duren voor we weten wat er nu echt zal gebeuren met de huidige bondscoach.

Volgens Het Nieuwsblad zou Vincent Mannaert namelijk nog steeds bezig zijn met evaluatiegesprekken. Dus ook niet over de positie van Tedesco. De beslissing zal pas na Nieuwjaar vallen.

De krant meldt ook dat er "ten stelligste ontkend" wordt dat Michel Preud’homme zou gepraat zijn geweest. Het was zelfs geen piste, want hij kondigde al een tijdje geleden zijn pensioen aan.