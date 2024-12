Terugval Antwerp is ook logisch als je de kern bekijkt: voormalig Gouden Schoen speelt ook niet op zijn plaats

Antwerp moet de koplopers stilaan laten lopen. Maar was dat niet een beetje te verwachten? Als je de kern bekijkt, zijn er stevige lacunes te bespeuren. Trainer Jonas De Roeck moet het met beperkte middelen doen.

The Great Old heeft met 24 kernspelers de kleinste kern van eerste klasse. Daarbij komt ook nog dat het verschil in kwaliteit tussen de basiself en de bankzitters vrij groot is. Bij sommigen is dat ook omdat ze nog niet helemaal klaar zijn voor 1A.

Maar ook: er zijn te weinig opties. Voor Vincent Janssen, die tegen KV Mechelen geelgeschorst is, is er geen alternatief. Een topclub met maar één diepe spits, je ziet het niet zoveel. Gyrano Kerk kan daar wel depaneren, maar ideaal is dat niet.

Praet staat niet op zijn plaats

Ook op het middenveld is het intussen problematisch te noemen. Tegen Charleroi werden ze daar overlopen zonder dat er een oplossing voor gevonden werd. De blessure van Mahamadou Doumbia laat zich voelen. En als dan ook Denis Odoi er niet bij is, is er al helemaal geen agressiviteit en druk op de bal.

Kobe Corbanie zit nog in een groeiproces. Hij zou normaal gezien bij de hand genomen moeten worden door de ervaren Dennis Praet, maar de Gouden Schoen heeft nog niets van zijn beste vorm laten zien. Van hem wordt een grotere actieradius verwacht, maar van infiltreren of druk naar voor is er geen sprake.

Praet speelt in een controlerende rol, maar is geen echte kuitenbijter. Hij zou op zijn positie de duels moeten winnen, maar dat is niet zijn kwaliteit. Waar hij bij Anderlecht, Sampdoria en Leicester het best tot zijn recht kwam, was als aanvallende middenvelder of als linksmidden. 27 goals en 35 assists in 146 matchen als hij daar speelt, 6 goals en 12 assists in 140 matchen als hij lager moet spelen.

Offensief probleem

In de laatste vijf competitiewedstrijden scoorde de ploeg slechts vijf keer, terwijl het in de twaalf eerdere duels nog 25 keer het net vond. De beperkte keuzes van coach Jonas De Roeck vergroten de druk op de ploeg. Zonder een vaste diepe spits lijkt de coach genoodzaakt om met vervangingen te experimenteren.

Hoewel Antwerp defensief nog altijd sterk staat, moet het offensief beter. De problemen in de aanval en het middenveld hebben geleid tot een onrustig verloop in hun recente wedstrijden, waarin ze moeite hebben om de controle en het tempo van de matchen vast te houden. Het ontbreken van de juiste balans zorgt voor onzekerheid in de opstelling.