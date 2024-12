Zorgen bij Anderlecht worden alleen maar groter: naast Stroeykens is ook Dolberg niet helemaal in orde

Anderlecht reist morgen af naar Praag, maar wie er allemaal op het vliegtuig zal zitten is nog niet duidelijk. Paars-wit likt zijn wonden en die zijn talrijk.

Mario Stroeykens onderging gisteren testen om te zien hoe erg het gesteld is met zijn verzwikte enkel, maar de kans dat hij kan spelen in de Europa League-match is nihil te noemen.

Daarnaast zullen ook Sardella en Edozie nog ontbreken. Beide spelers sukkelen ook met een enkelblessure. Er wordt daarvoor ook gewezen naar de slechte staat van het veld in het Lotto Park. Niet toevallig gebeurde het bij alle drie daar.

Maar David Hubert heeft nog meer zorgen. Kasper Dolberg had ook last aan het einde van de wedstrijd, al is het niet duidelijk of het veld of de aanpak van Beerschot daarmee te maken had.

De Deen kon de match wel uitspelen, maar had gisteren nog pijn. Niet in die mate dat hij niet kan meereizen voorlopig, maar het is afwachten of Hubert het risico gaat nemen om hem te laten starten of toch maar Luis Vazquez in de spits zet.

En zoals gisteren al aangegeven: er wordt ook getwijfeld om Francis Amuzu drie wedstrijden in één week te laten spelen. Daar is het dilemma dan nog groter, want veel keuze heeft hij niet meer. Tajaouart zal waarschijnlijk moeten meegaan en met Nilson Angulo heeft Hubert wel nog één winger achter de hand.