Chris Coleman weet waar het schoentje knelt bij OH Leuven

Chris Coleman debuteerde afgelopen weekend als coach van OHL met een gelijkspel op Standard. Zijn club had vaak de bal, maar deed er niet genoeg mee.

OH Leuven speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen Standard. De Rouches moesten weer in de extra tijd een doelpunt slikken, zoals al vaak het geval was dit seizoen. Federico Ricca maakte in minuut 90+4 gelijk.

OHL had op het veld van Standard maar liefst 64% balbezit. Toch verzamelden ze minder schoten dan de thuisploeg.

Chris Coleman ziet wel meteen al waar het probleem zit bij zijn nieuwe club. "Ik heb de statistieken nog eens bekeken. 65 procent balbezit hadden we, maar het is in beide strafschopgebieden waar het telt."

"Weet je wat een beetje ons ‘probleem’ was? We zochten de hele tijd naar perfectie. In het laatste derde van het veld moeten we soms eens een risicopass geven om een kans bij elkaar te voetballen", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.