KAA Gent heeft een duidelijke opdracht in Conference League: "Dat moeten we doen"

KAA Gent knoopte in de competitie opnieuw aan met de overwinning tegen STVV. Nu willen ze ook in de Conference League verder gaan op dat elan. Makkelijk zal dat niet worden, maar Gent wil er wel vol voor gaan.

De Buffalo's willen ook in de Conference League volop knallen. En dus moet deze week Backa Topola voor de bijl. De thuismatchen winnen, dat is de enige manier om mogelijk nog de top-8 te halen, maar anders zeker de top-16 of top-24 en zo een Europese lente.

Helemaal klaar

"Backa Topola is een ploeg dat met veel intensiteit druk zet, met veel drive en werkethiek bij de aanvallende pionnen. Ze willen het middenveld bezetten en daar het verschil maken."

"Tegen Lugano wonnen ze met 4-1 en bewezen ze dat ze het verschil kunnen maken, maar onze jongens zijn helemaal klaar en willen ook deze wedstrijd tot een goed einde brengen", aldus coach Wouter Vrancken.

Knallen tegen Backa Topola

"Tegen Lugano hadden we dominantie en als onze efficiëntie aan vijftig procent was, dan hadden we niet verloren. Tegen STVV was het de omgekeerde wereld. Maar dat hoort allemaal bij voetbal."

"We moeten kwaliteit brengen en niet te veel tellen. We moeten de komende twee wedstrijden naar ons toetrekken en daar alles aan doen", is de oefenmeester van Gent heel duidelijk.