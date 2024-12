"Dit was zijn moment": speler van de schaduw eindelijk naar het licht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise heeft op het laatste moment gewonnen van OGC Nice. De Brusselaars wonnen met een doelpunt van Ivanovic op assist van Anouar Ait El Hadj. Die komt zo helemaal aan de oppervlakte.

Coach Sébastien Pocognoli prees de verdiensten van zijn team na de wedstrijd aan de microfoon van de RTBF: "We verdienen deze overwinning absoluut. We hebben genoeg kansen gecreëerd om deze wedstrijd eerder te winnen. Uiteindelijk werd het pas op het laatste moment beslist."

"We bieden elke wedstrijd goed voetbal. Vanuit dat principe zullen de punten komen. We moeten op deze manier doorgaan," vervolgde Pocognoli.

Veel lof voor El Hadj

Hij sprak vervolgens over de prestatie van Anouar Ait El Hadj, die in de 79e minuut inviel en Union in de slotfase van de wedstrijd redde door de assist te geven aan Franjo Ivanovic voor het winnende doelpunt.

"Die laatste tien minuten van Anouar zijn het resultaat van intensief werk achter de schermen met mij en het team. Anouar heeft een talent dat iedereen kent, maar er zijn nog andere dingen die ik voor hem wil opzetten", vervolgde Pocognoli.

"Vanavond was het moment om in de schijnwerpers te staan. Hij heeft heel goed gereageerd, maar er is nog werk te doen. Anouar kan rekenen op een coach die weet wat hij doet met jonge spelers en met de tekortkomingen die hij nog heeft. Hij moet vertrouwen hebben."