Dit zijn alle groepen voor de WK-kwalificaties in Europa, al zijn sommige landen nog niet zeker van hun groep

De groepen voor de Europese kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026 zijn bekend... nu ja, bijna. We leggen alles even uit.

De groepen voor de Europese kwalificaties voor het WK 2026 zijn nu bijna allemaal bekend. Waarom bijna? Omdat de landen die deelnemen aan de kwartfinales van de Nations League nog niet zeker zijn van hun groep.

Deze teams zullen moeten wachten tot na hun kwartfinales om te weten in welke groep ze zullen spelen. Als ze doorstoten, zullen ze worden ingedeeld in de groepen van vier teams. Bij verlies zullen ze deel uitmaken van de groepen waarin vijf teams zitten.

Waarom? Omdat de teams die zich kwalificeren voor de halve finale en/of finale extra wedstrijden zullen moeten spelen in juni, waardoor het onmogelijk zou zijn om aan alle wedstrijden van een groep van vijf landen deel te nemen. Deze beslissing is dus logisch genomen.



Hier is de volledige loting:

Groep A: winnaar Duitsland/Italië, Slowakije, Noord-Ierland, Luxemburg

Groep B: Zwitserland, Zweden, Slovenië, Kosovo

Groep C: verliezer Portugal/Denemarken, Griekenland, Schotland, Wit-Rusland

Groep D: winnaar Frankrijk/Kroatië, Oekraïne, IJsland, Azerbeidzjan

Groep E: winnaar Spanje/Nederland, Turkije, Georgië, Bulgarije

Groep F: winnaar Portugal/Denemarken, Hongarije, Ierland, Armenië

Groep G: verliezer Spanje/Nederland, Polen, Finland, Litouwen, Malta

Groep H: Oostenrijk, Roemenië, Bosnië, Cyprus, San Marino

Groep I: verliezer Duitsland/Italië, Noorwegen, Israël, Estland, Moldavië

Groep J: België, Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan, Liechtenstein

Groep K: Engeland, Servië, Albanië, Letland, Andorra

Groep L: verliezer Frankrijk/Kroatië, Tsjechië, Montenegro, Faeröer, Gibraltar