Ivan Leko wil fans toch geruststellen voor verplaatsing naar Beerschot en ziet speler terugkeren bij de groep

Tijdens de persconferentie van vrijdag verzekerde Ivan Leko dat hij zijn Standard niet hoefde te leren hoe ze de eindfases van de wedstrijd beter konden beheren. Op zaterdag zullen de Rouches proberen om hun kalenderjaar positief af te sluiten.

Na de drie tegenslagen die ze recentelijk hebben gehad, moesten de Rouches zich tijdens de week voorbereiden op hun verplaatsing naar Beerschot op zaterdagavond.

Tijdens de persconferentie op vrijdag heeft Ivan Leko de afwezigheid van Bodart, Bates, Ngoy en Calut bevestigd. "En de anderen, dat zullen jullie wel zien", antwoordde de T1 glimlachend, voordat hij bevestigde dat Laurent Henkinet terug in de groep is. "Hij traint goed individueel en maakt vorderingen, het is belangrijk voor ons om een ervaren doelman te hebben."

Tijdens zijn wekelijkse update ging Ivan Leko in op de drie doelpunten die recentelijk in de laatste minuten werden geïncasseerd tegen Charleroi, Genk en Leuven. Zoals hij al had aangegeven na het gelijkspel tegen Leuven, is Leko niet van mening dat Standard slecht eindigt in zijn wedstrijden.

"Leuven was een van onze meest serieuze wedstrijden van het seizoen, tegen een kwaliteitsteam met een nieuwe coach. We verdienden te winnen, maar dat gebeurde niet vanwege een ernstige fout van de arbitrage. Het kostte niet alleen twee punten, maar ook vertrouwen. Als we 5e of 6e stonden, zou er gesproken worden over play-off 1, wat al een wonder zou zijn gezien onze situatie."

"Ik vind het interessant dat Standard een team wordt dat moeilijk te verslaan is. We zullen op deze manier doorgaan, zonder ons zorgen te maken over de stand. Als je ook die van Cercle meetelt, hebben we nu drie of vier wedstrijden goed gespeeld, stabiel, waarbij we het juiste beeld van Standard van dit seizoen neerzetten."

"De late doelpunten, daar is niet echt een reden voor. We zijn altijd blijven aanvallen zonder de bus te parkeren. OHL kreeg geen kansen, er was die fout van de arbitrage, ons doelpunt tegen Genk dat werd afgekeurd. Kortom, hoewel Charleroi ons onder druk zette, kunnen we niet echt zeggen dat die geïncasseerde doelpunten voorspelbaar waren."

"In de laatste twintig minuten tegen Sint-Truiden, raakten we totaal in paniek. We stonden laag, we waren bang voor elke voorzet. Daarna hebben we ons aangepast en tegen Cercle, Charleroi, Genk en Leuven was er geen stress aan het einde van de wedstrijd", verzekerde Ivan Leko voor het duel tegen Beerschot.