Eerste competitienederlaag voor Bayern München: Deze reactie heeft Vincent Kompany in huis

Bayern München heeft zijn eerste competitiematch van het seizoen verloren. Het ging met 2-1 onderuit bij Mainz.

Onverdiend kun je de nederlaag van Vincent Kompany en co niet noemen. Bayern München kwam 2-0 op achterstand, maar kon in het slot nog milderen, maar de nederlaag was een feit.

Na afloop van de wedstrijd had onze landgenoot de nodige lof voor de passie waarmee Mainz het zijn ploeg ontzettend moeilijk had gemaakt.

“Ze speelden met heel veel inzet en wilskracht”, klonk het. “Ze waren voorbereid om op elk moment in de match te vechten.”

Kompany, typisch voor hem, zalfde zijn eigen spelers. “Ik vind niet dat het ons aan vechtlust of wil om te winnen ontbrak. We hebben het gewoon al beter gedaan in het verleden.”

Van een nederlaag moet ook in de Bundesliga een leermoment gemaakt worden. “We waren niet op niveau, maar we zullen deze nederlaag als brandstof gebruiken richting volgende week vrijdag.”

Dan staat de topper tegen Leipzig op het programma, mogelijk is Harry Kane dan opnieuw erbij. “Het gaat goed met hem. Hij was al bijna fit geraakt voor deze wedstrijd, dus hopelijk is hij er vrijdag opnieuw bij.”