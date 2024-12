Komt het nog wel goed met Manchester City? "We speelden als een U15-ploeg" en "Ik ben gewoon niet goed genoeg"

Manchester City heeft zondagavond met 1-2 verloren van Manchester United. De zoveelste nederlaag op korte tijd, en de manier waarop was nog het ergste.

Manchester United leek op een overwinning af te stevenen in de Manchester derby tegen United. Een doelpunt van Gvardiol kort na het halfuur moest daarvoor voldoende zijn.

Maar door twee enorme fouten in de laatste twee minuten van de reguliere speeltijd verloren de Citizens nog met 1-2. Het is al langer crisis, maar nu wordt het wel heel erg.

Coach Pep Guardiola was streng voor zichzelf na afloop: "Ik ben de baas, ik ben de coach. Ik moet voor een oplossing zorgen. Op dit moment ben ik niet goed genoeg als trainer, zo simpel is het. Ik doe het niet goed en dat is de waarheid", vertelde hij volgens BBC Sport.

"Ik wist dat het een lastig seizoen zou worden aan het begin, maar dat het zo moeilijk ging zijn had ik niet verwacht", gaat hij verder. Ook Bernardo Silva was bijzonder scherp.

"Op het einde speelden we als een U15-ploeg. We verdienden dit gewoon, we maakten heel domme beslissingen. We moeten echt eens goed in de spiegel kijken", zei de middenvelder bij Sky Sports.