📷 Openda pakt blikje Red Bull om... edele delen af te koelen: "Het deed echt pijn!"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Loïs Openda speelde afgelopen weekend een belangrijke rol in de overwinning van RB Leipzig tegen Eintracht Frankfurt. Toch was het niet zijn doelpunt waarover achteraf heel veel te doen was.

Loïs Openda kroonde zich tot matchwinnaar door het beslissende doelpunt te scoren. De partijt ussen RB Leipzig en Eintracht Frankfurt eindigde in een 2-1-overwinning voor de thuisploeg. Niet het doelpunt van de Rode Duivel, maar een andere actie zorgde achteraf voor toogpraat. Al dacht hij bij die actie wel meteen aan de hoofdsponsor. Matchwinnaar Loïs Openda houdt blikje Red Bull tegen edele delen: “Ik had iets nodig om af te koelen” - #Sport #Sportnieuws #Voetbal #Voetbalnieuws - https://t.co/tNync4TpAg - https://t.co/J7EhvUlP2S pic.twitter.com/YyxV0v0tB9 — Team NLSportnieuwsNL (@nlsportnieuwsnl) December 16, 2024 Openda hield een blikje Red Bull tegen de edele delen. Even voorheen werd de aanvaller immers geraakt op die plaats. "Ik had iets nodig om af te koelen", kon Openda er om lachen. "Het deed echt pijn. Het was de eerste keer dat ik daar geraakt werd. Gelukkig heb ik al een kind." (knipoogt)