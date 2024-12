Kasper Dolberg heeft evenveel goals als... heel Standard: samen met Dreyer heeft hij wel een héél opvallende tactiek

Sinds hij bij Anderlecht zit, miste Kasper Dolberg nog geen enkele penalty. Acht heeft hij er nu al gescoord, waaronder vier dit seizoen in de competitie. Elke doelman is er kansloos tegen. Anders Dreyer zorgt er dan ook voor dat zijn maatje optimaal aan de elfmeter kan opdagen.

Het is een ritueel dat ze nu al een poosje doen. Iedereen denkt dat Dreyer de penalty gaat nemen omdat hij met de bal in de hand aan de stip staat. Als de VAR-check is afgelopen en de scheidsrechter aangeeft dat de penalty mag genomen worden, geeft Dreyer de bal snel aan Dolberg.

Die knalt de bal dan voorbij de doelman. "(grijnst) Het is nu toch al een poosje dat we dat doen. We waren er voor de match nog over bezig, want we zagen Tolu zijn penalty missen tegen Club Brugge."

"Die stond daar drie-vier minuten te wachten aan de penaltystip. Dan gaat er vanalles door je heen en dwalen je gedachten af. We beslisten een poosje geleden dat we het zo gingen doen en dat werkt. Ik kan me rustig concentreren en niemand komt met me praten."

Intussen zit Dolberg dus aan 12 goals en mag zich alleen topschutter noemen. Die eer moest hij eerder delen met Bertaccini en Tolu. "That's nice', reageerde hij. Al is het intussen een 'running joke' geworden tussen hem en de journalisten.

"Dat is geen doel op zich. Ik wil uiteraard zoveel mogelijk scoren en ik start elke wedstrijd met de intentie om een goal te maken. Maar ik het team op een andere manier kan helpen, dan doe ik dat."