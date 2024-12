Nog steeds géén zekerheid over terugkeer van Hazard en Vertongen, Olivier Renard bewaart kalmte en licht tipje van paars-witte transferplannen

Olivier Renard bereidt momenteel zijn eerste transferperiode als sportief directeur van RSC Anderlecht voor. De voormalige doelman laat zich niet verleiden tot grote uitspraken. Al licht hij wel een tipje van de sluier.

Van één zaak kunnen we wél uitgaan. RSC Anderlecht zal inkomende transfers doen. De situatie van Thorgan Hazard en vooral Jan Vertonghen blijft immers onduidelijk. Wanneer zullen beiden hun niveau opnieuw halen?

"We moeten vooral rustig blijven", bewaart Olivier Renard de kalmte bij VTM Nieuws. "Anderlecht heeft enkele moeilijke seizoenen achter de rug. Maar dat wil niet zeggen dat we ondoordachte dingen moeten doen."

Bovendien heeft David Hubert de paars-witte trein op kruissnelheid gekregen. "De laatste weken is het héél duidelijk dat er potentieel zit in de spelersgroep. Al is het wel de bedoeling om ons tijdens de wintermercato te versterken."

Renard wil echter geen uitspraken doen over de concrete ambities - mikt de Belgische recordkampioen nu op de titel of zijn ze eerder outsider? - van Anderlecht. "Bij een club als Anderlecht is de ambitie altijd groot. We zullen op het einde van de rit wel zien."

Hoe doet RSC Anderlecht het dit seizoen?

Anderlecht kampeert momenteel op een derde plaats in het klassement. De Brusselaars tellen respectievelijk vijf en vier punten minder dan KRC Genk en Club Brugge. Zondag trekt Anderlecht naar Limburg voor een onvervalste topper.