Degoutant! Voormalig international op straat aangevallen: in ziekenhuis met schedelbreuk

Guido Burgstaller, aanvaller van Rapid Wien, is afgelopen weekend in het stadscentrum van Wenen zwaar toegetakeld door een onbekende man. De 35-jarige speler kreeg een klap op het hoofd en liep daarbij een schedelbasisbreuk op.

Sindsdien verblijft hij in het ziekenhuis, zo bevestigde zijn club gisteren in een officiële mededeling. Het nieuws kwam hard aan bij de Oostenrijkse club. “Zeer triest nieuws bereikte onze club voor de laatste thuiswedstrijd van het jaar", schreef Rapid Wien.

“We zijn sprakeloos en diep getroffen. De hele Rapid-familie is bij jou, Burgi!” De club wenst hem een volledig herstel en rekent erop dat de autoriteiten de dader snel opsporen en gepast zullen bestraffen.

Door de zware blessure zal Burgstaller meerdere maanden niet in actie kunnen komen. De voormalige Oostenrijkse international was in principe van plan om eind dit seizoen zijn carrière af te sluiten, maar deze tegenslag zet die plannen op losse schroeven.

Burgstaller was dit seizoen nochtans een sleutelspeler voor Rapid Wien. In 24 wedstrijden kwam hij acht keer tot scoren en leverde hij zes assists. Zijn ervaring was van groot belang voor de Oostenrijkse topclub, die momenteel derde staat in de Bundesliga.

De aanvaller, die eerder uitkwam voor clubs als Schalke 04, FC Nürnberg en FC St. Pauli, krijgt intussen veel steun van fans en medespelers. Over de dader is nog niets bekend, maar de club hoopt dat er snel duidelijkheid komt over het incident.