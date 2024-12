Hans Vanaken reflecteert over zijn mysterieuze teamgenoot bij Club Brugge: "Soms vraag je je af of hij echt van voetballen houdt"

Bij Club Brugge is Andreas Skov Olsen een raadsel. Even talentvol als geen ander, maar de Deen lijkt soms het contact met de realiteit te verliezen. Na zijn doelpunt tegen Genk vierde de international door zijn vinger op zijn mond te leggen, als reactie op zijn critici.

Al meer dan een jaar wordt Skov Olsen, die in januari 2022 voor 6,4 miljoen euro van Bologna naar Club Brugge kwam, beschouwd als een van de volgende grote talenten die Club Brugge wist te strikken.

Echter, de Deen toont niet genoeg consistentie, levert meerdere teleurstellende prestaties en slaagt er nog niet in zichzelf voldoende in de kijker te spelen voor een mogelijke transfer. Soms lijkt Skov Olsen op het veld afwezig, niet echt aanwezig in het spel.

Hans Vanaken sprak deze week in Extra Time over zijn mysterieuze teamgenoot, die zijn doelpunt tegen Racing Genk vierde met de vinger op de mond als protest tegen de kritiek.

"Er is geen twijfel over zijn talent. Zelfs in een slechte wedstrijd lijkt hij in staat om een actie te maken die het verschil kan maken. Maar het is waar dat hij soms moeilijk te doorgronden is", zei Vanaken.

"Op het veld vraag je je soms af of hij echt van voetballen houdt. Met zijn houding op het veld geeft hij niet altijd die indruk. Maar als je zijn niveau ziet en wat hij kan, moet hij het waarschijnlijk toch leuk vinden", besloot Vanaken, na te hebben aangegeven dat Blauw-Zwart alles zou moeten doen om hem in de beste omstandigheden te laten spelen.