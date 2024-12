Kompany slaat zich op de borst na het horen van héél goed nieuws bij Bayern München

Manuel Neuer denkt niét aan het voetbalpensioen. De 38-jarige doelman van Bayern München staat op het punt om zijn contract te verlengen. Vincent Kompany ziet het alvast héél graag gebeuren.

De huidige overeenkomst van Manuel Neuer loopt aan het einde van het seizoen af. De doelman van Bayern München denkt niet aan stoppen.

De Duitse media weten dat Der Rekordmeister en Neuer een akkoord hebben over een contractverlenging. De 124-voudig Duits international gaat zijn krabbel zetten onder een contract voor één extra seizoen.

Voor Neuer zelf was het simpel: doorgaan bij de Beierse grootmacht of stoppen. Al is dat laatste voor alle partijen eigenlijk nooit een optie geweest.

Vincent Kompany ziet het héél graag gebeuren. Neuer is niet alleen de aanvoerder én leider in de kleedkamer, maar zijn voetballend vermogen is broodnodig in het spel van The Prince.

Clubicoon

Neuer speelt al sinds 2011 voor Bayern München. Der Rekordmeister plukte hem destijds weg vanonder de lat bij FC Schalke 04.