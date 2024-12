📷 Niet voor gevoelige kijkers: aanvaller plant studs vol in het gezicht van PSG-doelman Donnarruma die trauma in het gezicht oploopt

PSG speelde woensdagavond tegen AS Monaco. Jammer genoeg heeft PSG-doelman Gianluigi Donnarumma de topwedstrijd slechts 22 minuten volgehouden.

De Italiaan probeerde in te grijpen op de rand van zijn strafschopgebied toen Wilfried Singo gevaarlijk kon zijn. Dit werd gevolgd door een botsing tussen de twee spelers en de keeper kreeg de schoen van zijn tegenstander vol in het gezicht.

De keeper bleef gelukkig bij bewustzijn na de botsing, maar kon de wedstrijd niet voortzetten gezien de toestand van zijn gezicht. Hij werd vervangen door Matvej Safonov. Volgens HLN zou hij een trauma in het gezicht hebben opgelopen.

Zelfs voor zware overtreding heeft Wilfried Singo geen kaart gekregen, hoewel het een ongelukkige fout lijkt. Het blijft afwachten hoe lang Donnarumma niet beschikbaar zal zijn. De beelden zijn in ieder geval indrukwekkend. PSG won de match nog met 2-4.

🚨⚠️ Gigio Donnarumma’s conditions pictured by @ArthurPerrot… after a foul suffered by Wilfred Singo. pic.twitter.com/KQRkASiyMO