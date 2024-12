Hans Vanaken is duidelijk: "Het duurt te lang, niet plezant"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken was deze week te gast in Extra Time. En de topspeler van Club Brugge neemt nooit een blad voor de mond. Zo had hij het ook onder meer over de edele kunst van het nemen van strafschoppen.

Er is de laatste tijd heel wat te doen over strafschoppen. Het duurt door de VAR ook steeds langer voor er een elfmeter zou kunnen worden getrapt. En dat geeft mogelijk toch wat extra stress voor de spelers. Patronen Zo miste Tolu Arokodare in de topper tegen Club Brugge een elfmeter. "Simon Mignolet weet altijd wel wat de patronen zijn van de mensen die een elfmeter tegen hem zouden kunnen trappen", aldus Vanaken in Extra Time. "Ik heb het ooit een keer gehad dat er iemand tegen mij zei dat hij gaat blijven staan. Maar hij zat toen wel binnen." Het langer moeten wachten heeft wel een mogelijke impact. Het duurt soms echt lang "Soms duurt het ook echt lang. Het is veel te lang, ze moeten af en toe kijken voor bepaalde zaken. Deze keer was het voor mogelijk buitenspel en dan wachten op een lijn." "Het is zeker niet plezant om zolang te moeten wachten. Iemand anders die de bal dan even vasthoudt? Dat is misschien wel nuttig, dan kan een keeper niets tegen jou als nemer kunnen zeggen", kon er een lachje af.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.