KVC Westerlo kan voor de vijfde keer op rij niet winnen, maar toch is coach Timmy Simons ergens heel tevreden over

KVC Westerlo speelde vrijdagavond 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Een gelijkspel was een eerlijk resultaat, al kon geen van beide coaches helemaal tevreden zijn met een punt. Timmy Simons was wel heel tevreden met wat zijn spelers brachten.

Vrijdagavond kregen we een leuke pot voetbal te zien in 't Kuipje, zoals dit seizoen wel vaak het geval is. De Kemphanen speelden 1-1 gelijk tegen KV Mechelen.

"Het was, en zeker in de tweede helft, een zeer open wedstrijd", vertelde Westerlo-coach Timmy Simons na afloop. "Langs beide kanten het doelpunt nog vallen, zij kregen kansen en wij ook. Alleen waren de beslissende ballen bij ons niet nauwkeurig genoeg om hen extra pijn te kunnen doen."

Westerlo kon voor de vijfde keer op rij niet winnen, maar toch kan Simons heel blij zijn met wat zijn groep liet zien. "Ik heb een zeer goede mentaliteit en reactie gezien bij mijn jongens", gaat hij verder.

"Ze hebben er 94 minuten hun hoofd voor gelegd en gevochten voor elke centimeter grond. Ze gingen goed de duels aan en wonnen veel tweede ballen. Dat is wat we willen zien hier."

"Er had misschien nog iets meer ingezeten, maar al bij al was een gelijkspel de correcte weergave van de wedstrijd. De laatste 20 minuten waren zeker interessant om naar te kijken volgens mij. We hebben zeer hard gevochten", besluit hij.