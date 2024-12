Rode Duivel zegt waar het op staat en neemt ook geen blad voor de mond over bondscoach Domenico Tedesco

Thomas Meunier was afwezig bij de laatste twee bijeenkomsten van de Rode Duivels. Maar hij is van plan om in de toekomst zijn rol als leider binnen de groep voort te zetten. En ondertussen is hij ook eerlijk over een aantal heikele zaken.

Voor de Rode Duivels, en nog meer voor Tedesco, vertegenwoordigt het rommelige EK een echte keerpunt. Sindsdien is de sfeer binnen en rond de groep niet meer hetzelfde.

Geen passie?

Een maand geleden was Thomas Meunier al heel eerlijk over wat hij van binnenuit heeft waargenomen tijdens deze gemiste afspraak. "Er was niet die hartstocht, die gekte die we in het verleden hadden", klonk het bij Le Soir.

"Die drive of passie toen we een wedstrijd begonnen in de kleedkamer en zeiden: 'Jongens, we winnen minstens met 3-0'. Er was geen honger. We zijn er om er te zijn, blij om er te zijn, maar er is niet die extra stap die je moet zetten om te zeggen: 'Ik ben blij hier te zijn en ik wil hier blijven'. Dat was er niet."

Vervanger kiezen ook niet makkelijk?

Rest de vraag: heeft dat met Tedesco de bondscoach te maken? "Tedesco maakte meteen indruk met die wedstrijd in Duitsland. Nadien ging het wat bergafwaarts met blessures, af en toe vreemde communicatie, maar voor mij is het een coach met kwaliteiten", is hij duidelijk bij La Dernière Heure.

Thomas Meunier staat achter zijn standpunt: "Op dit moment houd ik geen rekening met het feit dat hij onder vuur ligt. Als hij echt moet vertrekken? Wie gaan we dan als vervanger nemen? Het is niet gemakkelijk om iemand aan te duiden en te zeggen dat hij een goede vervanger is."