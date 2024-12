Nicky Hayen blikt terug op waanzinnige intrede bij Club Brugge: "Hoe ik ben binnengekomen? De spelers hebben véél meer bereikt in hun carrière dan ikzelf, hé"

Nicky Hayen strijdt dit seizoen voor zijn tweede opeenvolgende titel als coach van Club Brugge. Een jaar geleden was van de voormalige centrale verdediger nog geen sprake als topcoach. Hoe heeft hij het allemaal zelf beleefd?

Nicky Hayen was aan de slag als coach van Club NXT toen hij de kans kreeg om over te nemen van Ronny Deila. De Noor was ontslagen als T1 van Club Brugge.

"Eigenlijk heb ik er nooit echt bij stilgestaan dat ik coach werd van Club Brugge", verrast Nicky Hayen in Het Laatste Nieuws. "Ik weet eigenlijk niet waarom dat niet gebeurd is. Ik heb gewoon toegezegd."

Hayen beseft achteraf héél goed dat hij een risico heeft genomen voor de uitdaging aan te nemen. "Mijn verhaal bij Club Brugge kon afgelopen zijn als het niet goed had uitgedraaid."

"Ik heb nooit de garantie gekregen om na vorig seizoen terug te keren naar Club NXT", legt Hayen uit. "Maar ik had er natuurlijk zin in. De achterstand in het klassement was duidelijk. Het was de bedoeling om de rest te kietelen."

Hoe kijkt Nicky Hayen naar de spelersgroep van Club Brugge?

Kietelen? Club Brugge pakte na een waanzinnige inhaalrace de titel. "Ik heb die titel destijds gebruikt tijdens mijn eerste speech in de kleedkamer. (lacht) Spelers als Simon Mignolet, Hans Vanaken en Andreas Skov Olsen zou ik niet leren voetballen, hé."

"Die jongens hebben in hun carrière al veel meer bereikt dan ikzelf", besluit Hayen. "Ik heb hen dat ook gezegd. Ze kregen de coach van Club NXT opeens voor hun neus. Ik wou hen helpen in een traject dat naar de titel kon leiden." (grijnst)