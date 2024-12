Ziet Liverpool met Virgil van Dijk nog een sterkhouder gratis vertrekken? 'Absolute Europese grootmacht heeft Nederlander in het vizier'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Liverpool FC dreigt niet alleen Mo Salah, maar ook Virgil van Dijk (transfervrij) te zien vertrekken. Real Madrid trekt nadrukkelijk aan de mouw van de Nederlandse verdediger.

Het contract van Virgil van Dijk loopt op het einde van het seizoen af. De Nederlander maakte er nooit een geheim van dat hij zijn beslissing pas enkele weken voor het einde van de voetbaljaargang zou maken.

Liverpool FC was er alle tijd gerust in. Van Dijk gaf aan dat hij gelukkig is op Anfield Road en niet zomaar voor een nieuwe uitdaging zou kiezen.

De Spaanse media weten dat Real Madrid zich in Liverpool heeft gemeld voor van Dijk. En De Koninklijke die aanklopt is vanzelfsprekend niet zomaar een nieuwe uitdaging.

Real Madrid ziet in de transfervrije van Dijk een opportuniteit om de defensie te versterken. De Spaanse landskampioen kampt dit seizoen met problemen door het uitvallen van diverse verdedigers en wil dit in de toekomst vermijden.

Waar speelt Virgil van Dijk volgend seizoen?

De 33-jarige Nederlander heeft oren naar de Spaanse interesse. Al benadrukt van Dijk dat hij eerst en vooral naar de aanbieding van Liverpool wil luisteren.