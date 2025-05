De gruwel bij de viering van Liverpool: een auto rijdt in op de menigte, de balans is zwaar

Het feest werd gisteren in Liverpool een tragedie. Terwijl iedereen het kampioenschap van de Reds vierde, reed een auto in op een menigte.

Een week geleden maaide een auto verschillende supporters neer die op weg waren naar het stadion voor de derby tussen Espanyol en FC Barcelona. Deze keer was gebeurde het in Liverpool, waar de euforie plaatsmaakte voor angst door een roekeloze automobilist.

Het incident vond plaats op Water Street: terwijl de parade om het kampioenschap van de Reds te vieren in volle gang was, baande een auto zich een weg door de menigte en versnelde vervolgens om tientallen supporters omver te maaien. 27 van hen zouden naar het ziekenhuis zijn overgebracht, waarvan twee in kritieke toestand.

Liverpool in shock

De politie heeft de bestuurder van het voertuig gearresteerd, "een 53-jarige Britse man uit de regio Liverpool. We geloven dat dit een alleenstaand incident is, en we zoeken momenteel niemand anders. Het incident wordt niet behandeld als een daad van terrorisme", aldus Jenny Sims, hoofd van de politie van Merseyside.

Zij blijft voorzichtig over de omstandigheden die hebben geleid tot het drama: "Er loopt een grondig onderzoek. Het is essentieel dat mensen zich onthouden van speculaties of het verspreiden van onjuiste informatie op sociale media."

Ondanks de paniek hebben enkele Liverpool-supporters zich op het voertuig gestort om te voorkomen dat het verder zou rijden. Zonder hun ingrijpen zouden er waarschijnlijk nog meer slachtoffers zijn gevallen.