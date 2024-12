'Bijzonder opvallende club wil voor gigantische stunt zorgen door Kevin De Bruyne in januari nog weg te plukken bij Manchester City'

Kevin De Bruyne beleeft waarschijnlijk zijn minst leuke periode bij Manchester City sinds zijn komst. Binnenkort moet de Rode Duivel ook nog eens een belangrijke keuze maken over zijn toekomst. Een verrassende club zou hem in januari al willen halen.

Manchester City heeft van zijn laatste 12 wedstrijden slechts één gewonnen. Na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Aston Villa, zakten de Citizens zelfs naar de 7e plaats in het klassement.

Voor Kevin De Bruyne waarschijnlijk zijn minste leuke periode bij de club sinds zijn komst in 2015. Hij bleef tegen Aston Villa dan ook nog eens 90 minuten op de bank zitten, terwijl hij niet geblesseerd was.

Zoals we allemaal weten zal hij snel een keuze moeten maken over zijn toekomst. Het contract van de Rode Duivel loopt na dit seizoen af bij City.

Verlengen of voor een nieuw avontuur kiezen? Er is alvast één heel opmerkelijke club die wil verrassen met zijn komst. Deze winter nog... Volgens de Turkse krant 'Fanatik', wil Fenerbahçe-president Ali Koç hem in januari naar Istanboel halen.

De sportief directeur van de club waar José Mourinho coach is, moet volgens HLN gaan onderzoeken of een transfer haalbaar is, al lijkt ons dat niet meteen het geval te zijn... Verder blijft hij natuurlijk ook op de radar staan van clubs in de Saudische competitie en de MLS.