Absoluut onmisbare pion deze winter weg bij JPL-club? Speler komt met verrassende reactie

Thibaud Verlinden is een van de belangrijkste spelers van hekkensluiter Beerschot. Als De Mannekes zich dit seizoen nog willen redden, dan zullen ze de winger zeker kunnen gebruiken. Maar wat als hij alsnog vertrekt deze winter?

Thibaud Verlinden was ook afgelopen weekend opnieuw een van de helden van Beerschot. Het leverde hem een stekje op in ons team van de week.

Met een marktwaarde van ondertussen 1,7 miljoen euro is de linksbuiten van grote waarde ook letterlijk voor Beerschot. Hij ligt er nog tot 2027 onder contract, maar wat als er ploegen interesse gaan tonen?

Verlinden zit al aan twee doelpunten en zes assists over alle competities heen, al zouden er dat volgens hem nog een twee of drietal meer moeten zijn geweest.

Wat met de toekomst van Thibaud Verlinden?

"Of ik na Nieuwjaar 100 procent zeker nog bij Beerschot speel? Dat is een goede vraag. In het voetbal weet je nooit", aldus Verlinden zelf in Extra Time. "We zullen het wel zien. Ik denk wel dat ze me nodig hebben."

Voorlopig is er nog geen weet van concrete interesse in Verlinden. Afgelopen zomer waren er wel verschillende ploegen die hem wilden, benieuwd wie het deze winter mogelijk opnieuw gaat proberen.