Daar is hij dan! Rode Duivel is eindelijk terug fit

Koni De Winter begon te merken dat het lang genoeg geduurd had na een blessure die hij opliep bij de Rode Duivels. Hij maakte nu zijn langverwachte terugkeer met Genua. Op die manier kunnen ook de Belgen stilaan opnieuw opgelucht ademhalen.

Afgelopen oktober blesseerde Koni De Winter zich bij de Rode Duivels aan zijn hamstring tijdens de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Italië. Een harde klap voor iemand die geen minuut gemist had in de Serie A.

Sindsdien heeft hij de tien kampioenswedstrijden van Genoa moeten missen. De ploeg presteerde nog steeds redelijk goed en speelde zes wedstrijden zonder nederlaag, voordat ze afgelopen weekend nipt verloren tegen Napoli.

Ondanks alles wordt er al eventjes met nadruk gewacht op de terugkeer van De Winter, zowel door de voornaamste belanghebbende als door zijn teamgenoten en zelfs door coach Patrick Vieira. Met opluchting verwelkomde Genua vandaag zijn terugkeer tegen Empoli.

Duivels doelstelling

De context leende zich hier goed voor: zijn team stond met 1-2 voor in Empoli. Zijn opkomst in de wedstrijd acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd hielp zijn partners om dit doelpunt voorsprong vast te houden tot het einde.

Een eveneens symbolische return voor de laatste wedstrijd van 2024 tegen het eerste elftal waaraan Juventus hem in het seizoen 2022/2023 had uitgeleend. De ambitie van de 21-jarige Antwerp zal uiteraard zijn om in 2025 sterker terug te komen, waarbij zijn zinnen zijn gezet op andere caps bij de Duivels. Voorlopig bleef het wat dat betreft bij een basisplek tijdens de vriendschappelijke wedstrijd in Ierland.