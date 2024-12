Engelse media genieten weer van Kevin De Bruyne en halen grote woorden boven

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne speelde voor het eerst in lange tijd nog eens 90 minuten en Manchester City won. Toeval?

Manchester City weet weer wat winnen is na de 0-2 zege tegen Leicester City. Het zal zeker niet de mooiste prestatie zijn geweest, maar de drie punten doen duidelijk deugd.

Voor Kevin De Bruyne was het ook een speciale wedstrijd. Voor het eerst in lange tijd speelde de Rode Duivel nog eens de volle 90 minuten.

De Engelse media zag wat voor goede impact hij had op zijn ploeg. "City is een veel beter wanneer De Bruyne op zijn topniveau speelt", stelt The Daily Express.

"Helaas zijn die momenten schaars, aangezien hij nog steeds vecht om volledig te herstellen van een blessure. Toch was de Belg opnieuw de uitblinker van City en creëerde hij de meeste kansen voor Erling Haaland", klinkt het nog.

Ook Goal.com had heel wat lof. "De beste speler op het veld, met slimme loopacties en passes die de Leicester-defensie openbraken. Betrokken bij de opbouw van beide goals, met een prestatie die bewijst dat zijn klasse tijdloos is."