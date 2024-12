KV Diksmuide Oostende zet ambities kracht bij: contracten vernieuwd en opvallende versterking op komst

KV Diksmuide Oostende zit niet stil in de aanloop naar de tweede seizoenshelft. De fusieclub versterkt niet alleen de spelerskern, maar zet ook in op continuïteit binnen de technische staf.

Na de contractverlenging van hoofdtrainer Dieter Vandendriessche, tekende ook assistent-coach Benny Jonckheere een nieuwe overeenkomst. Hij blijft de komende twee seizoenen deel uitmaken van de technische staf.

Ook Thomas Acke, de rechtsachter van KVDO, verlengde zijn verblijf met één seizoen. “De steun van de supporters heeft hier een grote rol in gespeeld. Ik ben blij om ook volgend seizoen deel uit te maken van dit mooie project", reageerde Acke op zijn verlenging.

KVDO maakte deze week ook de wintertransfer van Jens Hoornaert bekend, een 28-jarige aanvaller van SC Blankenberge. Hij tekende een contract voor één seizoen en kijkt ernaar uit om deel uit te maken van de fusieclub.

Volgens sportief verantwoordelijke Filip Mattelin is Hoornaert een ideale versterking. “We polsten enkele jaren geleden al naar Jens, maar nu kwam alles samen. Hij heeft ervaring, kan op meerdere posities uit de voeten en is een tweebenige speler. Hij zal ook een belangrijke gids zijn voor onze jonge talenten", aldus Mattelin in Het Nieuwsblad.

Hoornaert heeft al een bijzondere herinnering aan KVDO. Tijdens een wedstrijd eerder dit seizoen, waarin hij scoorde, was hij onder de indruk van de supporters. “Ondanks mijn doelpunt bleven de fans massaal achter hun ploeg staan. Dat was uniek en gaf me kippenvel.”