Voormalige Rode Duivel komt nog met duidelijke boodschap voor de KBVB rond bondscoach Tedesco

Er is nog geen officiële beslissing genomen over Domenico Tedesco. Vincent Mannaert wordt al in spanning afgewacht.

Tenzij hij op oudejaar wordt ontslagen zoals Carl Hoefkens bij Standard een jaar geleden, zal Domenico Tedesco het jaar afsluiten aan het hoofd van de Rode Duivels. Niettemin was het jaar 2024 vrij mager met dit rommelige EK en de slechte Nations League-campagne.

De bondscoach wordt steeds meer geïsoleerd, vooral nadat hij door de KBVB werd verzocht om zich niet uit te spreken over de loting voor de kwalificaties voor het WK 2026. Maar velen zouden graag hebben gezien dat de beslissing (om hem al dan niet te behouden) sneller was genomen. Philippe Albert is daar een van: hij vindt dat er absoluut duidelijkheid moet worden verschaft over dit onderwerp.

"Met of zonder Domenico Tedesco? Zonder hem zou het beter zijn. Maar als de bond besluit om met hem door te gaan, dan moeten we dat accepteren en hem maximaal ondersteunen omdat de toekomst van het Belgische voetbal op het spel staat. Ik geloof echter dat er een breuk is ontstaan en de bond moet zo snel mogelijk een beslissing nemen", verklaarde hij bij Le Soir.

Neemt de KBVB te traag actie?

De voormalige Duivel is geërgerd: "Het is een Belgische zaak: men is traag in het nemen van welke beslissing dan ook, om een paar honderdduizend euro te besparen, maar de toekomst van ons nationale elftal staat op het spel."

Voor Philippe Albert is er haast geboden, zegt hij met een duidelijke boodschap voor de KBVB: "Er moet snel gehandeld worden. Als Tedesco wordt ontslagen, dan zijn Courtois, Lukaku, De Bruyne problemen die zo snel mogelijk moeten worden opgelost". De Duivels komen in maart samen voor barragewedstrijden van de Nations League tegen Oekraïne.