Bij Bayern München zou Manuel Neuer naar verwachting zijn contract verlengen voor nog een seizoen. Toch wil de clubleiding een nieuwe doelman onder contract leggen.

De opvolging van Manuel Neuer is al jaren een onderwerp van gesprek in München. Hoewel het bestuur vertrouwen heeft en verwacht dat hun legendarische doelman nog een extra seizoen zal blijven, weten ze ook dat de dag waarop hij moet worden vervangen steeds dichterbij komt.

Gezien zijn comfort aan de bal en de filosofie van Vincent Kompany zullen de balvaardigheden van de nieuwe doelman ongetwijfeld van essentieel belang zijn. Het is waarschijnlijk geen toeval dat twee voormalige doelmannen uit de Pro League die Kompany goed kent, worden genoemd.

Met de goedkeuring van Vince The Prince

Volgens Bild heeft Bayern Bart Verbruggen (die ook genoemd wordt bij Manchester United) en Zion Suzuki op hun shortlist staan als potentiële opvolgers van Manuel Neuer.

Hoewel Kompany destijds de voorkeur gaf aan Hendrik Van Crombrugge boven Verbruggen bij Anderlecht, was dat vooral om de Nederlander niet te snel te lanceren en hem zo te beschermen. Hij heeft zelfs al geprobeerd om opnieuw met hem te werken toen Burnley anderhalf jaar geleden in strijd was met Brighton om hem te verwerven.

Wat betreft Zion Suzuki, de huidige doelman van het Japanse nationale team, was één seizoen bij STVV voldoende om het potentieel te zien dat hij had. De 22-jarige doelman bevestigt zijn talent bij Parma ondanks het moeilijke seizoen van het team. In de Duitse media wordt ook herhaaldelijk de naam van de doelman van Keulen, Jonas Urbig, genoemd.