Ooit de beste voetbalclub ter wereld, maar nu lijkt degradatie niet ver weg: welke rampzalige gevolgen wachten Manchester United?

Met een positie op de veertiende plaats in de Premier League en slechts zeven punten boven de degradatiezone, lijkt Manchester United zich in een steeds serieuzere degradatiestrijd te bevinden. Als de club daadwerkelijk uit de Premier League zou degraderen, zou dat extreme gevolgen hebben.

Volgens The Telegraph zou het contract met Adidas, ter waarde van ongeveer 1 miljard euro, mogelijk worden beëindigd, waardoor United vrijwel hun volledige jaarlijkse inkomsten uit het sponsorcontract zou verliezen.

Adidas heeft in de voorwaarden van hun 10-jarige overeenkomst met United de mogelijkheid om het contract 105 miljoen euro per jaar te schrappen als de club degradeert. Dit zou betekenen dat de club een aanzienlijke bron van inkomsten zou verliezen. Bovendien zou Adidas, als de club degradeert, de betalingen voor het seizoen kunnen halveren tot ongeveer 52 miljoen euro.

Het zou echter niet alleen het sponsoringcontract van Adidas zijn dat in gevaar komt bij een degradatie. United heeft in hun jaarverslagen ook aangegeven dat hun inkomsten uit productverkoop, mediarechten, tickets en hospitality significant zouden dalen bij een afwezigheid in de Premier League, de Champions League, Europa League of Conference League.

Gevolgen van degradatie

De gevolgen van degradatie zouden ook verder strekken dan alleen de financiële cijfers. United zou het moeilijker kunnen hebben om getalenteerde spelers en coaches aan te trekken of te behouden, en supporters, sponsors en andere commerciële partners zouden mogelijk hun steun intrekken.

Na een reeks slechte resultaten, waaronder vijf nederlagen in zes wedstrijden, is het voor Ruben Amorim duidelijk dat Manchester United verwikkeld is in een degradatiestrijd. De club leed maandag een teleurstellende 2-0 nederlaag tegen Newcastle, waardoor de zorgen over de overlevingskansen van de club in de Premier League toenemen. Deze zondag trekken ze naar Anfield voor een cruciale confrontatie tegen leider Liverpool.