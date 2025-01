Thibaut Courtois klaagt opnieuw: "Voor ons topspelers is het anders..."

Er werd het afgelopen jaar al enorm veel gesproken over de drukke kalender. Thibaut Courtois wil het thema nogmaals aanhalen.

Heel wat spelers en coaches hebben het afgelopen jaar geklaagd over de drukke kalender. Thibaut Courtois was daar één van, en hij komt nu nog eens terug op het thema.

"Het is niet dat er te veel wedstrijden zijn ... Ik heb het gevoel dat het probleem is dat we te weinig rust hebben", zei Courtois volgens HLN bij CNN. Verder vindt hij het oneerlijk dat er zo vaak gezegd wordt dat voetballers te veel verdienen in die discussie.

"Er moet een einde komen aan het excuus ‘je verdient veel geld’. Je kan ook geld verdienen door tien wedstrijden minder te spelen", gaat hij verder. Veel voetballers hebben door de combinatie van clubvoetbal en de nationale ploeg echt weinig vakanties.

"Als je dit uitlegt aan mensen in Amerika met NBA, NFL, zullen ze het niet begrijpen. Als je in een team speelt dat één keer per week speelt, begrijp je dit probleem van de kalender niet, want je hebt elke zaterdag een wedstrijd en daar ga je mee om en zo is het ... maar voor ons topspelers is het anders", besluit hij.