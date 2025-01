Ook RWDM trekt naar de zon voor winterstage: Ferrera kan rekenen op enkele nieuwkomers, maar moet wel twee sterkhouders thuislaten

RWDM is donderdag vertrokken naar Turkije voor hun winterstage, waar de ploeg onder leiding van Yannick Ferrera zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft. De Molenbeekse club reist met 24 spelers, waaronder de recent teruggekeerde Mickaël Biron.

Mickaël Biron maakt zijn terugkeer in de selectie van RWDM, na een tijdje afwezig te zijn geweest. De aanvaller voegt zich weer bij het team, dat nu ook kan rekenen op de aanwezigheid van de jonge Mounir Abattoui, die nog geen profdebuut maakte.

Abattoui krijgt in Turkije de kans om zichzelf te laten zien, samen met twee jonge testers. De Nieuw-Zeelandse aanvallende middenvelder Victor Barbosa en de Zuid-Afrikaanse verdediger Sfiso Timba.

De twee jonge testers krijgen dus de kans om zich te bewijzen tijdens de winterstage. Ferrera hoopt dat de stage hen zal helpen om hun potentieel verder te ontwikkelen.

Helaas heeft Ferrera niet de beschikking over iedereen die hij zou willen. De 21-jarige Kwasi Poku heeft te maken met een liesblessure en moet de reis naar Turkije missen. Ook de 22-jarige Yacouba Barry is niet mee, aangezien hij ziek is.

De wedstrijd tegen ACS Sepsi op 6 januari in Turkije zal dan ook dienen als een belangrijke test voor de Molenbeekse club, die zich graag wil voorbereiden op tweede seizoenshelft. RWDM start het nieuwe jaar met een thuiswedstrijd tegen Club Luik.