Realiteit kickt in bij Manchester City-spelers: "Het is te laat voor ons, we hebben de competitie al verloren"

Manchester City heeft vorig weekend nog eens kunnen winnen in de Premier League. De club staat zesde, maar middenvelder Bernardo Silva denkt dat meedoen voor de titel niet meer zal gaan.

Dit is écht niet het seizoen van Manchester City. De Engelse topclub zat/zit in een serieuze crisis en vond daar niet snel een oplossing voor.

Afgelopen weekend werd er dan toch nog eens gewonnen, met 0-2 van Leicester City. De club staat met 31 punten op plaats 6. Liverpool, dat alleen bovenaan staat, telt er al 45.

"Met nog tien wedstrijden te gaan, begint het rekensommetje voor de mogelijkheden. Ik zou nu niet zeggen dat het onmogelijk is, want in het voetbal is alles mogelijk, maar op dit moment lijkt Manchester City uit de titelrace te zijn", vertelde middenvelder Bernardo Silva volgens Sky Sports.

"Daar is geen twijfel over", gaat de Portugees van Manchester City verder. "Het is voor ons te laat. Mensen zeggen altijd dat je een competitie pas vanaf januari kunt winnen, maar je kunt hem daarentegen wel al verliezen.

"De harde realiteit dit seizoen is dat we hem al verloren hebben", besluit hij. Zaterdag neemt City het thuis op tegen West Ham in de competitie. Kunnen de Citizens bevestigen?