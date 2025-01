Genk-speler hakt de knoop door tussen België en ander land: "Zelfs al zetten ze op papier dat ik 100% zeker speel ..."

De Rode Duivels hebben het bijzonder moeilijk de laatste tijd. Domenico Tedesco staat zwaar onder druk vanwege enkele keuzes die hij maakte en de slechte resultaten die volgden. Zo besloot hij om Zakaria El Ouahdi niet op te roepen, al was er wel wat interesse. De knoop lijkt nu echter doorgehakt.

In de Jupiler Pro League lopen er enkele spelers rond die voor België kunnen kiezen en eveneens voor een ander land. Zakaria El Ouahdi is daar eentje van. Hij heeft zowel de Belgische nationaliteit als de Marokkaanse.

Minder concurrentie bij België?

Hij kan nog steeds voor België kiezen. Bij Marokko is er op zijn positie van rechtsachter enorm veel concurrentie, met Achraf Hakimi als grootste naam.

Bij de Rode Duivels zou hij dus misschien meer kunnen spelen, maar het hangt natuurlijk allemaal nog van zijn eigen keuze af. Hij werd afgelopen interlandperiode niet opgeroepen door Tedesco, maar er zou wel zeker interesse zijn geweest.

Keuze voor Marokko gemaakt?

Een paar weken geleden leek de deur nog niet helemaal dicht voor de Rode Duivels, maar ondertussen lijkt hij in gesprek met Het Belang van Limburg toch slecht nieuws te hebben voor de Belgen: "Ik heb olympisch brons gepakt met Marokko en ook de Africa Cup gewonnen met de U23. Altijd heb ik dat shirt met fierheid gedragen, ik heb die keuze ook met mijn hart gemaakt."

"Het zit niet in mij om die deur plots achter me dicht te slaan. Ook als ze me op papier zetten dat ik 100% zeker ben van een basisplaats bij de Rode Duivels, terwijl die kans bij Marokko slechts 10% is, vind ik het moeilijk om te veranderen. Ik wil er alles aan doen om mijn kans bij Marokko af te dwingen."