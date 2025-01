Gezien Tedesco, heeft Hein gelijk? Ene Rode Duivel is Keizer van Rome en de andere een pineut, PSG feest in Frankrijk

Een blik op het Europese voetbal leert ons dat enkele Rode Duivels, of spelers die normaal in aanmerking zouden komen voor de Rode Duivels, zondag een heel verschillende indruk hebben nagelaten. Daarnaast stond de Franse Supercup op het programma.

Serie A

In de Serie A was de Romeinse stadsderby de kraker van de dag. Saelemaekers had niet veel tijd nodig om de match open te breken in het voordeel van AS Roma. Hij bereikte met zijn voorzet Pellegrini. Toegegeven, de Italiaan had nog wel wat werk voor de boeg: hij maakte de bal speelbaar en krulde de 1-0 vervolgens heerlijk in de rechterbovenhoek.

Niet veel later snelde Saelemaekers op rechts mee naar voren bij een uitbraak van de thuisploeg. Bezoekend doelman Provedel had nog een reactie in hius bij zijn puntertje. Saelemaekers volgde prima en kon dan wel scoren in de herneming. Lazio kon niet tegenscoren en zag tot overmaat van ramp Castellanos nog rood krijgen in de blessuretijd.

Heeft Alexis Saelemaekers met deze glansrol dan eindelijk Domenico Tedesco kunnen overtuigen? Onder de huidige bondscoach verdween de ex-speler van Anderlecht uit de selectie bij de Rode Duivels. Vlak voor het einde van 2024 hield Hein Vanhaezebrouck nog een pleidooi om Saelemaekers weer bij de nationale ploeg te halen.

Premier League

In de Premier League was er niet enkel Liverpool - Man U (2-2). Fulham moest ook aan de bak en leed in eigen huis zuur puntenverlies tegen laagvlieger Ipswich. Door een strafschopfout van Timothy Castagne twintig minuten voor tijd dreigde het zelfs een nederlaag te worden voor Fulham. In de extra tijd kon nog wel een 2-2 uit de brand gesleept worden na de derde elfmeter uit de match.

Supercup Frankrijk

De Franse Supercup werd afgewerkt in het Qatarese Doha. Lange tijd bleef de brilscore op het bord in het treffen tussen PSG en Monaco. In de 92ste minuut zorgde Dembele voor de 1-0 en zo behoedde hij de Parijzenaars voor verlengingen.