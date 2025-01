Kafka bij FC Barcelona! Eén speler kan verlies van 200 miljoen euro betekenen voor reeds financieel getroffen topclub

FC Barcelona bevindt zich opnieuw in zwaar weer door het mislopen van de inschrijving van Dani Olmo voor de rest van het seizoen. Hoewel de club dankzij artikel 77 van de LaLiga-reglementen tijdelijk Olmo's licentie wist te verkrijgen, werd deze op 31 december 2024 ingetrokken.

LaLiga concludeerde dat de club niet voldeed aan de strenge Financial Fair Play (FFP)-regels, met name de vereiste om uitgaven en inkomsten gelijk te houden. De situatie ontstond doordat Barcelona de financiële impact van langdurige blessures van Ronald Araújo en Andreas Christensen gebruikte om Olmo tijdelijk in te schrijven.

Echter, LaLiga ontdekte dat garanties voor de ontbrekende 28 miljoen euro pas op 3 januari 2025 werden geleverd, terwijl de deadline 31 december was. Hierdoor werd Olmo’s licentie ingetrokken.

Olmo’s agent had een ontsnappingsclausule in het contract opgenomen, waarmee de speler nu vrij is om de club eenzijdig te verlaten. Dit brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee: Barcelona zou nog steeds het volledige salaris tot 2030 (56,4 miljoen euro) en het resterende transferbedrag aan Leipzig (40 miljoen euro) moeten betalen. Deze directe financiële last zou de reeds kwetsbare boekhouding van de club verder belasten.

Geen twee licenties voor één speler

Barcelona heeft inmiddels beroep aangetekend bij de Spaanse sportautoriteit (CSD) in de hoop dat Olmo alsnog kan worden ingeschreven. De club argumenteert dat de deadline van 31 december onrealistisch is en pleit voor een verlenging tot het einde van de wintertransferperiode.

Toch staat een ander reglement in de weg: een club mag niet tweemaal een licentie voor dezelfde speler in hetzelfde seizoen aanvragen. De zaak Olmo heeft ook bredere financiële gevolgen voor Barcelona. Door het snel verkopen van 130 loges in het nog niet voltooide nieuwe Camp Nou, heeft de club volgens Forbes bijna 100% minder ontvangen dan verwacht (104 miljoen euro in plaats van 208 miljoen). Samen met de mislukte Olmo-transfer loopt het totale verliespotentieel op tot meer dan 200 miljoen euro.