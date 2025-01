Opvallend: Nederlandse voetbalicoon aangesteld als bondscoach van Indonesië, met WK 2026 als grootste doel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Patrick Kluivert is de nieuwe bondscoach van Indonesië. De 48-jarige Nederlander heeft een contract voor twee jaar getekend, met een optie voor een extra twee jaar.

Zijn eerste grote doel is om Indonesië naar het WK 2026 te leiden, dat zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarnaast krijgt Kluivert ook de verantwoordelijkheid over de U23 van Indonesië, met als ambitie om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2028.

Kluivert volgt de Zuid-Koreaan Shin Tae-yong op, die deze week ontslagen werd. “Eigenlijk was ik direct enthousiast, omdat de potentie enorm is", zegt de nieuwe bondscoach.

De Nederlander wijst op de vele Indonesische voetballers met Nederlandse roots, die steeds meer bijdragen aan de kwaliteit van het nationale team. “Door de naturalisatie van Europese spelers heeft het Indonesisch elftal een kwaliteitsimpuls gekregen, en veel Nederlands-Indonesische spelers maken nu deel uit van de selectie.”

Kluivert kijkt ernaar uit om te werken met een land dat zoveel passie voor voetbal heeft. De Nederlander is ervan overtuigd dat hij het team naar een hoger niveau kan tillen, mede door zijn ervaring in topcompetities en grote internationale toernooien.

Kluivert verzamelde als speler 79 caps voor Oranje en wist daarin 40 keer te scoren. Hij speelde ook 4 WK-wedstrijden en scoorde daarin twee keer.