Alles voor de promotie: 'Zulte Waregem heeft prijs en haalt nieuwe spits binnen'

Zulte Waregem gaat toeslaan op de transfermarkt. De club zou de komt van Tobias Hedl afronden.

Zulte Waregem wou vorig seizoen eigenlijk al promoveren, maar slaagde daar toen niet in. Dit seizoen ziet het er een pak beter uit voor de club.

Ze staan comfortabel eerste in de Challenger Pro League met 37 punten, vier meer dan eerste achtervolger La Louvière. Om hun titelambities kracht bij te zetten zullen ze zich deze winter ook versterken.

Volgens Sacha Tavolieri staat de club dicht bij de komst van Tobias Hedl. Hedl is een 21-jarige centrumspits die bij Rapid Wien speelt. Daar is hij aanvoerder bij het beloftenelftal in de tweede klasse van Oostenrijk.

Met 11 doelpunten in 13 competitiewedstrijden kan hij al indrukwekkende statistieken voorleggen. Hij is ook jeugdinternational bij de Oostenrijkse U21.

Tavolieri meldt dat er al een persoonlijk akkoord is. Met Rapid Wien zou het ook rond zijn, er zou een bedrag van bijna 300.000 euro mee gemoeid zijn.